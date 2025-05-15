«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

«Эспаньол» и «Барселона» сыграют между собой в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом каталонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Барселона 0:0 Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Поль Лосано, Урко Гонсалес, Эдуардо Экспозито, Роберто Фернандес, Антониу Рока, Хавьер Пуадо Барселона: Войцех Щенсны, Жерар Мартин, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо, Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри

Ход матча

4' Ямаль сместился к центру и намеревался аккуратно вскрыть оборону мягкой передачей. Защитники читают эпизод и не дают мячу пройти.

3' Барселона взяла мяч под свой контроль, перепасовываясь на чужой половине поля.

1' Матч стартовал! Барселона разыграла мяч с центра поля.

До матча

22:28 Главный арбитр матча — Сесар Сото Градо.

22:25 У «Барселоны» перед дерби с «Эспаньолом» остаются кадровые потери. В лазарете команды находятся четыре футболиста — Ферран Торрес, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес и Марк Берналь. Все они пропустят сегодняшний матч и не смогут помочь «сине-гранатовым» в потенциально чемпионской встрече.

22:20 Роберт Левандовский вернулся в стартовый состав «Барселоны» после травмы. Польский нападающий долгое время возглавлял гонку бомбардиров Ла Лиги — на его счету 25 забитых мячей. Однако в последних турах его обошел Килиан Мбаппе, который забил четыре гола в двух матчах подряд, включая хет-трик в недавнем «Эль-Класико».

Стартовые составы

«Эспаньол»: Гарсия, Эль Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро, Эспозито, Гонсалес, Рока, Лосано, Пуадо, Фернандес

«Барселона»: Щесный, Гарсия, Араухо, Кристенсен, Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Левандовский

«Эспаньол»

На данный момент «Эспаньол» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы с 39 очками. Отрыв от зоны вылета составляет 5 баллов, поэтому каталонцы близки к тому, чтобы сохранить прописку в Примере на следующий сезон. В текущем розыгрыше Ла Лиги «бело-синие» одержали 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Забито — 38, пропущено — 47.

Однако в последние недели команда испытывает серьезные трудности: у «Эспаньола» четырехматчевая серия без побед. После ничейного результата в игре с «Валенсией» (1:1) подопечные Маноло Гонсалеса проиграли три матча подряд: уступили «Вильярреалу» (0:1), «Бетису» (1:2), а в крайнем туре в упорной борьбе проиграли на выезде «Леганесу» — 2:3.

«Барселона»

«Барселоне» остался всего один шаг до чемпионства. Каталонцы могли оформить титул досрочно еще накануне, но мадридский «Реал» в концовке матча с «Мальоркой» вырвал победу и сохранил минимальные шансы на борьбу за титул.

Сейчас у подопечных Ханса-Дитера Флика 82 очка и победа над «Эспаньолом» гарантирует «сине-гранатовым» первое место в турнирной таблице по итогам сезона. В 35 матчах «Барселона» одержала 26 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Разница мячей — внушительные 95:36.

В прошлом туре «Барселона» провела огненное «Эль-Класико», обыграв «Реал» со счетом 4:3. Подопечные Флика сумели перевернуть ход встречи, проигрывая 0:2, довели счет до 4:2, и удержали победу, несмотря на хет-трик Килиана Мбаппе. Эта виктория стала пятой подряд в Ла Лиге, а общая беспроигрышная серия команды насчитывает уже 16 матчей.

Личные встречи

В матче первого круга «Барселона» обыграла соперника на своем поле со счетом 3:1.

В последних 10-ти встречах на счету «сине-гранатовых» 6 побед и еще 4 раза была зафиксирована ничья.