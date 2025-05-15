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    Кассано: Нынешнее руководство «Милана» превратило клуб в середняка

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    Знаменитый в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано жестко раскритиковал нынешнее руководство «Милана», назвал его некомпетентным и призвал убраться из клуба, который они превратили по его мнению в середняка.

    Антонио Кассано
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    Антонио Кассано

    «Сегодня "Болонья" доказала, что является командой топ-уровня для Италии. А "Милан" доказал, что он середняе. Но история говорит об обратном. Те, кто представляет "Милан", а не те, кто там работает, потому что они даже не работают.

    Фурлани и Кардинале некомпетентны, они должны встать и свалить нахрен, они должны уйти, потому что "Милан" — это не шутка, "Милан" — это серьезно. Они превратили "Милан" в середняка.

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    • "Болонья" — топ. Она играет в Лиге чемпионов, они выиграли трофей, потеряв четверых основных игроков и Поша. При Тиаго Мотте они финишировали четвертыми, но теперь они стали даже лучше в плане игры и индивидуальности. [Итальяно] с менее сильным составом сделал команду сильнее, он выиграл трофей. О чем тут говорить?

    Топовый тренер, прогрессирующие игроки, топовая корпоративная организация. Рождается маленькая "Аталанта", — сказал Кассано Viva El Futbol.

    Вчера, 14 мая, "Милан" проиграл "Болонье" в финале Кубка Италии со счетом 0:1. Кассано выступал в составе россонери с 2011 по 2012 год. За сборную Италии провел 39 матчей и забил 10 мячей, в ее составе стал серебряным призером Евро-2012.

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