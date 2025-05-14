22:00Милан — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Болонья»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Вильярреал» крупно обыграл «Леганес»

    «Вильярреал» — «Леганес»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вильярреал Леганес
    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» выиграл у «Леганеса» со счетом 3:0.

    «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вильярреал»

    В составе победителей дублем смог отметиться Айозе Перес, а точку в игре поставил Николя Пепе.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Леганес 3:0
    Голы: 1:0 Айосе Перес (23'), 2:0 Айосе Перес (31'), 3:0 Николя Пепе (45') Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро (Вилли Камбвала, 46'), Хуан Фойт, Логан Кошта, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона, 73'), Пап Гуй, Даниэль Парехо (Сантьяго Комесанья, 64'), Алекс Баэна, Николя Пепе (Тажон Бушанан, 73'), Ереми Пино, Айосе Перес (Карл Этта Эйонг, 79') Леганес: Марко Дмитрович, Хавьер Эрнандес, Хорхе Саэнс, Валентен Розье (Серхио Гонсалес, 64'), Адриа Альтимира, Сейдуба Сиссе, Иван Неу (Дарко Брашанац, 63'), Даниэль Раба (Мунир Эль-Хаддади, 63'), Ренато Тапиа (Оскар Родригес, 71'), Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 64'), Ян Дьоманде Предупреждения: Ренато Тапиа (35'), Ереми Пино (44')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры «Вильярреал» с 64 очками идет пятым, «Леганес» (34) — 18-й.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» заберет себе Кубок Италии
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Казахстан преуспеет в матче с Данией
  • Казахстан — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сложит ли «Реал» полномочия чемпиона против «Мальорки»?
  • «Реал» Мадрид — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казахстан — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рахимова — Утидзима
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры