«Вильярреал» крупно обыграл «Леганес»

В матче 36-го тура чемпионата Испаниивыиграл усо счетом 3:0.

В составе победителей дублем смог отметиться Айозе Перес, а точку в игре поставил Николя Пепе.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Леганес 3:0 Голы: 1:0 Айосе Перес (23'), 2:0 Айосе Перес (31'), 3:0 Николя Пепе (45') Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро (Вилли Камбвала, 46'), Хуан Фойт, Логан Кошта, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона, 73'), Пап Гуй, Даниэль Парехо (Сантьяго Комесанья, 64'), Алекс Баэна, Николя Пепе (Тажон Бушанан, 73'), Ереми Пино, Айосе Перес (Карл Этта Эйонг, 79') Леганес: Марко Дмитрович, Хавьер Эрнандес, Хорхе Саэнс, Валентен Розье (Серхио Гонсалес, 64'), Адриа Альтимира, Сейдуба Сиссе, Иван Неу (Дарко Брашанац, 63'), Даниэль Раба (Мунир Эль-Хаддади, 63'), Ренато Тапиа (Оскар Родригес, 71'), Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 64'), Ян Дьоманде Предупреждения: Ренато Тапиа (35'), Ереми Пино (44')

Календарь и таблица испанской Примеры

После этой игры «Вильярреал» с 64 очками идет пятым, «Леганес» (34) — 18-й.