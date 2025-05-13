Примера. «Реал» примет «Мальорку», «Эспаньол» сыграет против «Барселоны», «Осасуна» — «Атлетико»

Матчи 36-го тура испанской Примеры состоятся с 13 по 15 мая

«Вальядолид» — «Жирона» 0:1

«Жирона» обыграла «Вальядолид» (1:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

В составе гостей единственный гол забил Кристиан Стуани с передачи Давида Лопеса на 80-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Жирона 0:1 Гол: 0:1 Кристиан Стуани (80') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Дженк Озкачар, Эрай Джёмерт, Энрике Силва (Адам Азну, 66'), Ануар, Чуки (Иван Санчес, 23'), Марио Мартин, Флориан Гриллич (Ibrahim Alani, 66'), Рауль Моро, Хуанми Латаса (Мамаду Силла, 66'), Iago Parente (Тамаш Никичер, 72') Жирона: Пауло Гассанига, Дейли Блинд, Давид Лопес, Хуанпе, Арнау Мартинес (Алехандро Франсес, 46'), Ясер Асприлья (Арно Данжума, 71'), Виктор Цыганков, Артур Мело (Джон Солис, 90'), Ориоль Ромеу Видаль, Абель Руис (Кристиан Стуани, 71'), Кристиан Португес

После этого матча «Жирона» занимает 13-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Вальядолид» — на последней 20-й позиции (16).

«Реал Сосьедад» — «Сельта» 0:1

«Сельта» одержала победу над «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Альфонсо Гонсалес на 44-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Сельта 0:1 Гол: 0:1 Альфон Гонсалес (44') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 61'), Ариц Элустондо, Айэн Муньос (Хави Лопес, 78'), Игор Субельдия, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Пабло Марин, Брайс Мендес (Лука Сучич, 77'), Серхио Гомес (Андер Барренечеа, 61'), Микель Оярсабаль (Аркаитц Мариескуррена, 87') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра, Карлос Домингес, Хави Родригес, Фер Лопес, Илаш Мориба, Франсиско Пейнадо (Уго Сотело, 90'), Михайло Ристич (Йоэль Лаго, 77'), Альфон Гонсалес (Уиллот Сведберг, 77'), Борха Иглесиас (Икер Лосада, 77') Предупреждения: Айэн Муньос (63'), Илаш Мориба (71'), Мартин Субименди (87'), Лука Сучич (90 + 6')

После этого матча «Сельта» занимает 7-е место с 52 очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 12-й позиции (43).

«Севилья» — «Лас-Пальмас»

13 мая, вторник, 22:30 мск

«Алавес» — «Валенсия»

14 мая, среда, 20:00 мск

«Вильярреал» — «Леганес»

14 мая, среда, 20:00 мск

«Реал» Мадрид — «Мальорка»

14 мая, среда, 22:30 мск

«Райо Вальекано» — «Бетис»

15 мая, четверг, 20:00 мск

«Осасуна» — «Атлетико»

15 мая, четверг, 20:00 мск

«Хетафе» — «Атлетик»

15 мая, четверг, 22:30 мск

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