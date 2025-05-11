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    Ромелу Лукаку«Наполи» — «Дженоа». Онлайн, прямая трансляция
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    «Айнтрахт» не смог переиграть «Санкт-Паули»

    «Айнтрахт» — «Санкт-Паули»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» и «Санкт-Паули» сыграли вничью со счетом 2:2.

    Миши Батшуайи
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    Миши Батшуайи

    На первой минуте Расмус Кристенсен вывел «орлов» вперед. Через три минуты гости отыгрались после гола Манолиса Салиакиса.

    На 16-й минуте «пираты» уже были впереди после точного удара Моргана Гилавоги.

    На 71-й минуте «Айнтрахт» смог отыграться, автором гола стал Миши Батшуайи.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Санкт-Паули 2:2
    Голы: 1:0 Расмус Кристенсен (1'), 1:1 Манолис Салиакас (4'), 1:2 Морган Гилавоги (15'), 2:2 Миши Батшуайи (71') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута (Джан Узун, 61'), Робин Кох, Артур Теате, Расмус Кристенсен, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Фарес Шаиби, 69'), Хуго Ларссон, Ансгар Кнауфф (Ннамди Коллинз, 79'), Жан-Маттео Баойя (Миши Батшуайи, 46'), Уго Экитике Санкт-Паули: Бен Фоль, Филипп Треу (Адам Дзвигала, 58'), Манолис Салиакас, Ларс Рицка (Роберт Вагнер, 84'), Хауке Валь, Дэвид Немет, Данель Синани, Морган Гилавоги (Коннор Меткалф, 84'), Эрик Смит, Карло Бухальфа, Оладапо Афолаян (Ноа Вайсхаупт, 76') Предупреждения: Эрик Смит (78'), Артур Теате (84'), Расмус Кристенсен (90 + 4'), Бен Фоль (90 + 4')

    «Айнтрахт» сейчас идет третьим в чемпионате Германии с 57 очками. «Санкт-Паули» (32) — 14й.

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