Полузащитник ЦСКА Обляков: На сборах мы поработали над психологией

Полузащитникрассказал, что после зимних сборов команда прибавила в нескольких аспектах игры.

«Мы хорошо поработали на сборах, поменяли схему. Наша заслуга в том, как мы действуем, как играем, во что хотим играть — и у нас это получается. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

Обляков отметил, что важную роль сыграла психология — с каждой победой растёт уверенность, что положительно сказывается на результатах.

После зимней паузы ЦСКА провёл девять матчей в чемпионате России, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью.

По итогам 27 туров команда занимает третье место в таблице Российской Премьер-лиги с 52 очками, уступая только «Краснодару» и «Зениту».