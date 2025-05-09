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    Витор Перейра назван лучшим тренером апреля в Английской премьер-лиги

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    Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра признан лучшим тренером апреля в АПЛ.

    Витор Перейра
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    Витор Перейра

    Для португальского специалиста это первая подобная награда в английской Премьер-лиге. Перейра опередил в голосовании болельщиков и экспертов таких конкурентов, как Унаи Эмери («Астон Вилла»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Арне Слот («Ливерпуль»)

    В апреле «Вулверхэмптон» под руководством Перейры провёл пять матчей чемпионата и одержал в них пять побед, не потеряв ни одного очка. Перейра стал пятым португальским тренером, удостоенным этой награды, и первым наставником «Вулверхэмптона» с января 2022 года, получившим подобное признание.

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    Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 36 туров.

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