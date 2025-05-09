Витор Перейра назван лучшим тренером апреля в Английской премьер-лиги

Главный тренерпризнан лучшим тренером апреля в АПЛ.

Для португальского специалиста это первая подобная награда в английской Премьер-лиге. Перейра опередил в голосовании болельщиков и экспертов таких конкурентов, как Унаи Эмери («Астон Вилла»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Арне Слот («Ливерпуль»)

В апреле «Вулверхэмптон» под руководством Перейры провёл пять матчей чемпионата и одержал в них пять побед, не потеряв ни одного очка. Перейра стал пятым португальским тренером, удостоенным этой награды, и первым наставником «Вулверхэмптона» с января 2022 года, получившим подобное признание.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 36 туров.