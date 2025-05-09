Венсан Компани: Я не дурак и не хочу портить праздник

Главный тренернакануне последнего домашнего матча сезона прокомментировал возможное появление на поле, для которого эта встреча станет прощальной в Мюнхене.

«Я не дурак, но давайте дождёмся завтрашнего дня и посмотрим — я не хочу портить вечеринку», — сказал Компани на предматчевой пресс-конференции.

Для Томаса Мюллера этот матч станет последним домашним матчем в составе «Баварии» — клуба, в котором он провёл всю свою профессиональную карьеру, выиграв 13 чемпионских титулов Бундеслиги, 6 Кубков Германии и дважды Лигу чемпионов.

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«Бавария» сыграет против менхенгладбахской «Боруссии» 10 мая.