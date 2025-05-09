Венсан Компани: Я не дурак и не хочу портить праздник

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
«Я не дурак, но давайте дождёмся завтрашнего дня и посмотрим — я не хочу портить вечеринку», — сказал Компани на предматчевой пресс-конференции.
Для Томаса Мюллера этот матч станет последним домашним матчем в составе «Баварии» — клуба, в котором он провёл всю свою профессиональную карьеру, выиграв 13 чемпионских титулов Бундеслиги, 6 Кубков Германии и дважды Лигу чемпионов.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
«Бавария» сыграет против менхенгладбахской «Боруссии» 10 мая.