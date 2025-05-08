«Фиорентина» — «Бетис». Онлайн, прямая трансляция

«Фиорентина» попытается взять реванш у «Бетиса» после поражения в Севилье. Ответная встреча состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и начнется в 22:00. За ходом матча вы можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Фиорентина»: Де Хеа, Раньери, Комуццо, Погранчич, Госенс, Фаджоли, Адли, Мандрагора, Додо, Кен, Гвюдмюнссон

«Бетис»: Вьейтес, Родригес, Натан, Бартра, Сабали, Ло Чельсо, Иско, Джонни Кардозо, Антони, Форнальс, Бакамбу

«Фиорентина»

Флорентийцы уверенно прошли этап лиги, заняв 3-е место в общей таблице и автоматически квалифицировались в 1/8 финала. «Фиалки» на данной стадии не без труда прошли греческий «Панатинаикос» — 2:3 в гостях и 3:1 дома. В 1/4 финала команда Рафаэлле Палладино также не без труда справилась со словенским «Целе» — 2:1 в гостях и 2:2 дома.

Для «Фиорентины» это уже третье участие в Лиге конференций, в первые две попытки «виола» доходили до финала, но дважды проигрывали — сначала «Вест Хэму» (1:2) в 2023-м, а затем «Олимпиакосу» (0:1) годом позже.

В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 8-е место после 35-ти встреч и ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, отставая от 4-й позиции на 4 очка.

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини закончила этап лиги на 15-м месте и начала свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/16 финала, где был обыгран бельгийский «Гент» с общим счетом 3:1 (3:0 в гостях и 0:1 дома). Далее были обыграны португальская «Витория Гимарайнш» (2:2 дома и 4:0 в гостях) и польская «Яггелония» (2:0 дома и 1:1 в гостях).

В чемпионате Испании «Бетис» расположился на 6-м месте после 34-х туров и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов с занимающим 5-ю позицию «Вильярреалом».

Личные встречи

В первом матче «Бетис» оказался сильнее с минимальной разницей — 2:1 на своем поле. До этого команды встречались между собой дважды в товарищеских матчах — в 2014-м году «Фиорентина» выиграла со счетом 3:1, а в 2022-м уже «Бетис» праздновал победу — 3:1.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффицентом 2.18.