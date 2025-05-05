Лига 1. Кто зацепится за места в еврокубках?

Чемпионат Франции завершается, до окончания сезона командам осталось провести по два матча. Кто займет места в еврокубках, а кто покинет элиту французского футбола, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 32 тура на третье место Лиги 1 поднялся «Монако», опередив в чемпионате «Лилль», который опустился на пятую строчку.

Улучшила положение «Ницца», поднявшись на 4 место, оперпедив «Лон», «олимпийцы» на данный момент занимают 7 строчку в Лиге 1. Со знаком плюс минувший тур прошёл для «Страсбурга», который поднялся с 7 на 6 место.

Календарь и таблица Лиги 1

Поменялись местами в турнирной таблице «Анже» и «Нант», которые расположились на 14 и 15 строчках соответственно.

Лига чемпионов

Чемпион Франции ПСЖ потерпел неудачу в 32 туре Лиги 1. В гостях футболисты «Пари Сен-Жермена» проиграли «Страсбургу» (1:2). Несмотря на проигрыш в этом сезоне ПСЖ набрал 78 очков.

Второе место во французском чемпионате занял «Марсель», который набрал 59 очков. В минувшем туре «провансальцы» сыграли вничью с «Лиллем» (1:1). Таким образом команда а шаге от путёвку в Лигу чемпионов.

«Сент-Этьен» — «Марсель» globallookpress.com

За третью путёвку продолжают бороться чытере клуба: «Монако», «Ницца», «Лилль» и «Страсбург».

«Монако» поднялся на третью строчку после того, как выиграл у «Сент-Этьена» (3:1) и аккумулировал 58 пунктов. Далее в таблице идут «Ницца», «Лион» и «Страсбург».

Лига Европы и Лига конференций

На 4 место французского чемпионата расположилась «Ницца», которая набрала 57 баллов. В предпоследнем туре чемпионата команда «орлята» выиграли у «Реймса» (1:0). На данный момент «Ницца» занимает место, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов.

На 5 позиции, а это путёвка в Европы, расположилась «Ницца», которая набрала в этом сезоне 57 пунктов. В 32 туре Лиги 1 «орлята» с минимальным счётом переиграли «Реймс» (1:0), столько же пунктов заработали «Лион» и «Страсбург».

Зона вылета

По итогам сезона «Монпелье» покинет Лигу 1, так как находится в зоне вылета. Команда в чемпионате набрал 16 очков и занимает последнее 18 место.

Спастись от понижения в классе ещё могут «Гавр» и «Сент-Этьен», которые находятся в зоне вылета, расположившись на 17 и 18 местах соответственно.

Тур № 33

Матчи 33 тура чемпионата Франции пройдут в субботу, 10 мая.

Чемпион ПСЖ сыграет на выезде против «Монпелье». «Марсель» будет гостить у «Гавра».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«Монако» попытается удержаться в зоне Лиге чемпионов, для этого «монегаскам» нужна победа над «Лионом», поединок состоится 10 мая.