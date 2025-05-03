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    «Интер» — «Верона»: стартовые составы на матч Серии А

    «Интер» — «Верона»: составы команд, прогноз и коэффициенты

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    Названы стартовые составы на матч 35-го тура итальянской Серии А между миланским «Интером» и «Вероной».

    Дензел Дюмфрис
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    Дензел Дюмфрис

    «Интер»: Хосеп Мартинес, Янн-Аурель Биссекк, Стефан Де Врей, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан, Давиде Фраттези, Кристьян Аслани, Пётр Зелиньски, Никола Залевски, Марко Арнаутович, Хоакин Корреа.

    «Верона»: Лоренцо Монтипо, Флавиус Данилюк, Николас Валентини, Мартин Фресе, Джексон Тчатчуа, Суат Сердар, Шейх Ньясс, Ондрей Дуда, Домагой Брадарич, Томаш Суслов, Амин Сарр.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомится по ссылке.

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