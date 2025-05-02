сойдутся в матче 32-го тура чемпионата Португалии. «Драконы» будут принимать соперника на стадионе «Драгау». Начало в 22:15 мск.

Хозяева серьезно отстают в борьбе за Лигу чемпионов. Однако победа в предстоящем матче может вывести команду на 3-е место, которое дает прямую путевку в Лигу Европы.

В чемпионате «Порту» регулярно обыгрывает «Морейренсе». Вдобавок гости сейчас не в лучшей форме. Поэтому «драконы» могут повторить результат прошлой встречи, в которой они выиграли 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз, а в нем две ставки на результативность.

дали прогноз, а в нем две ставки на результативность. Букмекеры дают гостям крайне мало шансов. Победа Порту — 1.33, ничья — 5.20, победа «Морейренсе» — 8.80.

ИИ считает, что победителя в матче выявлено не будет и команды разойдутся нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Морейренсе» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.