Порту — Морейренсе: прогноз ставки за 2.03 в чемпионате Португалии

2 мая в 32-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Морейренсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Морейренсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» бьются за третью позицию. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Порту» на два пункта отстает от идущей третьей «Браги». А вот в свои ворота команда пропустила 28 мячей в 31 матче чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Драконы» уступили «Эштреле» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Фамаликану» (2:1). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Каса Пию».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Порту» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Диогу Кошта — травмирован. Алан Варела — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» нынче выглядят не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Матчи с «Морейренсе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Порту» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Драконы» явно сильнее оппонента, да и Саму наколотил уже 16 мячей в Примейре.

«Морейренсе»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» ходят в середняках элитного дивизиона. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Морейренсе» уже фактически не имеет турнирной мотивации. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 31 матче.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Зелёно-белые» подписали мировую с «Насьоналем» (1:1).

До того команда была бита «Спортингом» (1:3). Да и поединок с «Риу Аве» завершился полным провалом (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Морейренсе» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Бернардо — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче откровенно доигрывают чемпионат. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Морейренсе» не столь преуспевает в плане реализации. Да и в матче первого круга команда по всем уступила «драконам» (0:3).

В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Вот только игрокам «Морейренсе» явно не хватает мотивации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Зелёно-белые» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.

Статистика для ставок

«Зелёно-белые» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Морейренсе» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Порту» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Зелёно-белые» имеют проблемы в плане реализации, да и «драконы» активно сражаются за третье место.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.50