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    «Драконы» обеспечат голевое шоу

    Порту — Морейренсе: прогноз ставки за 2.03 в чемпионате Португалии

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    2 мая в 32-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Морейренсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Морейренсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 02 Мая 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 22:15 Морейренсе

    Морейренсе

  • Морейра-де-Конегуш
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» бьются за третью позицию. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Порту» на два пункта отстает от идущей третьей «Браги». А вот в свои ворота команда пропустила 28 мячей в 31 матче чемпионата.

    Порту — Морейренсе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Драконы» уступили «Эштреле» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Фамаликану» (2:1). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Каса Пию».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Порту» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Диогу Кошта — травмирован. Алан Варела — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Драконы» нынче выглядят не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Матчи с «Морейренсе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Порту» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Драконы» явно сильнее оппонента, да и Саму наколотил уже 16 мячей в Примейре.

    «Морейренсе»

    Турнирное положение: «Зелёно-белые» ходят в середняках элитного дивизиона. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Морейренсе» уже фактически не имеет турнирной мотивации. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 31 матче.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Зелёно-белые» подписали мировую с «Насьоналем» (1:1).

    До того команда была бита «Спортингом» (1:3). Да и поединок с «Риу Аве» завершился полным провалом (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Морейренсе» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Бернардо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче откровенно доигрывают чемпионат. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Морейренсе» не столь преуспевает в плане реализации. Да и в матче первого круга команда по всем уступила «драконам» (0:3).

    В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Вот только игрокам «Морейренсе» явно не хватает мотивации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Зелёно-белые» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.

    Статистика для ставок

    • «Зелёно-белые» не побеждали в 3 своих последних матчах

    • «Морейренсе» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Порту» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Зелёно-белые» имеют проблемы в плане реализации, да и «драконы» активно сражаются за третье место.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Порту — Морейренсе?

    Матч Порту — Морейренсе состоится 02 мая 2025 года в 22:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Порту — Морейренсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Порту — Морейренсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Порту — Морейренсе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Порту — Морейренсе?

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

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    Порту — Морейренсе: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 02.05.202522:15. «Драконы» обеспечат голевое шоу
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