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    «Манчестер Сити» ведет переговоры с вратарем «Порту» Диогу Коштой

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    «Манчестер Сити» активно следит за вратарем «Порту» и сборной Португалии Диогу Коштой. Футболист является из главных кандидатов на замену Эдерсона.

    Диогу Кошта
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    Диогу Кошта

    Как сообщает ESPN, Интерес к португальцу связан с неопределённостью вокруг будущего Эдерсона: прошлым летом он был близок к переходу в саудовскую Про-Лигу, и ожидается, что этим летом у него вновь появятся предложения из Саудовской Аравии.

    Диогу Кошта уже дал согласие на переход в «Манчестер Сити» летом — переговоры с его представителями находятся на продвинутой стадии, и клубы обсуждают детали сделки.

    «Сити» уже сделал предложение «Порту» на сумму около 40 миллионов евро, однако португальский клуб оценивает своего основного вратаря в 60–75 миллионов.

    В нынешнем сезоне Кошта провел за «Порту» 41 игру, сыграв 15 раз «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 миллионов евро.

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