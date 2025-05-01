«Манчестер Сити» ведет переговоры с вратарем «Порту» Диогу Коштой

активно следит за вратареми сборной Португалии. Футболист является из главных кандидатов на замену

Как сообщает ESPN, Интерес к португальцу связан с неопределённостью вокруг будущего Эдерсона: прошлым летом он был близок к переходу в саудовскую Про-Лигу, и ожидается, что этим летом у него вновь появятся предложения из Саудовской Аравии.

Диогу Кошта уже дал согласие на переход в «Манчестер Сити» летом — переговоры с его представителями находятся на продвинутой стадии, и клубы обсуждают детали сделки.

«Сити» уже сделал предложение «Порту» на сумму около 40 миллионов евро, однако португальский клуб оценивает своего основного вратаря в 60–75 миллионов.

В нынешнем сезоне Кошта провел за «Порту» 41 игру, сыграв 15 раз «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 миллионов евро.