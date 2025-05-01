«Бетис» обыграл дома «Фиорентину»

Счет в матче открыл нападающий севильской команды Эз Абде на 6-й минуте встречи.
Во втором тайме Антони удвоил преимущество андалусицев на 64-й минуте матча. На 73 -й минуте Лука Раньери сократил отставание в счете.
Футбол. Лига конференций. Полуфинал
Бетис — Фиорентина 2:1
Голы: 1:0 Абде Эззальзули (6'), 2:0 Антони (64'), 2:1 Лука Раньери (73') Бетис: Фран Вьейтес, Марк Бартра, Натан, Ромен Перро, Джонни Кардозо, Иско, Пабло Форнальс (Серхи Альтмира, 78'), Айтор Руйбаль, Антони, Седрик Бакамбу, Абде Эззальзули (Джовани Ло Чельсо, 62') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Фабьяно Паризи (Майкл Фолоруншо, 68'), Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич, Николо Фаджоли (Амир Ричардсон, 68'), Данило Катальди (Ясин Адли, 29'), Роландо Мандрагора, Лукас Бельтран (Мойзе Кин, 46'), Альберт Гудмундссон (Николо Дзаньоло, 85') Предупреждения: Седрик Бакамбу (6'), Фабьяно Паризи (64'), Ромен Перро (73'), Майкл Фолоруншо (73'), Ясин Адли (84'), Роландо Мандрагора (90 + 5')
Ответная встреча пройдет 8 мая во Флоренции.