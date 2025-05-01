ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Семин«Миллиметр офсайда отнял у "Интера" победу». Сёмин — о полуфинальных матчах Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Бетис» обыграл дома «Фиорентину»

    «Бетис» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Футбол Испании Бетис Футбол Италии Фиорентина
    «Бетис» на своем поле победил «Фиорентину» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций — 2:0.

    Антони
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони

    Счет в матче открыл нападающий севильской команды Эз Абде на 6-й минуте встречи.

    Во втором тайме Антони удвоил преимущество андалусицев на 64-й минуте матча. На 73 -й минуте Лука Раньери сократил отставание в счете.

    Футбол. Лига конференций. Полуфинал
    Бетис — Фиорентина 2:1
    Голы: 1:0 Абде Эззальзули (6'), 2:0 Антони (64'), 2:1 Лука Раньери (73') Бетис: Фран Вьейтес, Марк Бартра, Натан, Ромен Перро, Джонни Кардозо, Иско, Пабло Форнальс (Серхи Альтмира, 78'), Айтор Руйбаль, Антони, Седрик Бакамбу, Абде Эззальзули (Джовани Ло Чельсо, 62') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Фабьяно Паризи (Майкл Фолоруншо, 68'), Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич, Николо Фаджоли (Амир Ричардсон, 68'), Данило Катальди (Ясин Адли, 29'), Роландо Мандрагора, Лукас Бельтран (Мойзе Кин, 46'), Альберт Гудмундссон (Николо Дзаньоло, 85') Предупреждения: Седрик Бакамбу (6'), Фабьяно Паризи (64'), Ромен Перро (73'), Майкл Фолоруншо (73'), Ясин Адли (84'), Роландо Мандрагора (90 + 5')

    Ответная встреча пройдет 8 мая во Флоренции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы начнут сокращать отставание
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Определят ли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, кто из них сильнее?
  • «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серундоло — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры