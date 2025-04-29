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    «Арсенал» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ»

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    Мартин Эдегор
    «Арсенал» на своем поле сыграет «ПСЖ» в рамках первого матча полуфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    Ход матча

    32' Руис перехватил мяч и пытался набрать скорость, но Мартинелли ценой фола остановил игрока ПСЖ.

    30' Момент! Дуэ сместился с левого края штрафной и пробил, но Райя вытащил мяч из ближнего угла! Руис подобрал и пробил с разворота и попал в штангу! Но похоже был офсайд у испанца.

    28' Троссар с угла штрафной пробил как-то неловко — мяч во вратарской спокойно подобрал Доннарумма.

    27' Слева в штрафной Кварацхелия нашел возможность для удара сквозь Тимбера — Райя спокойно забрал мяч.

    26' Райя выполнил длинный пас на ход Мартинелли по левому флангу, но бразилец оказался в офсайде.

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    24' Штрафной в пользу Арсенала на левом фланге. Эдегор навесил на Кивиора, который пробил головой прямо в руки Доннарумме.

    23' Оказавшись в штрафной, Мартинелли ушел от Хакими и прострелил на ближнюю штангу. Пачо вовремя среагировал и перекрыл удар Троссару.

    22' Эдегор навесил с правого фланга в центр штрафной, но Маркиньос уверенно выиграл борьбу в воздухе.

    20' Половина тайма практически прошло, а у Арсенала еще не было ни одной осмысленной атаки.

    18' Кварацхелия пытался сместиться с левого края штрафной в центр, но затем упал после контакта с Тимбером. Арбитр никак не отреагировал на этот эпизод.

    16' Передача от Хакими в центр штрафной нашла Маркиньоса, который бил головой без опеки, но Райя спокойно поймал мяч.

    14' Короткий угловой от ПСЖ на левом фланге завершился навесом Дуэ на дальнюю штангу — до партнёров мяч не дошел.

    12' После смещения к центру Дуэ зарядил из-за пределов штрафной. Райя среагировал в падении и поймал мяч.

    10' Троссар получил желтую карточку за фол против Хакими на левом фланге.

    9' Арсенал заработал первый угловой стараниями Мартинелли. Подача от Райса к дальней стойке — Мерино пытался сыграть первым, но Нуну Мендеш опередил его в верховой дуэли.

    8' Дембеле ворвался во фланг и забросил мяч в штрафную, но партнеры не успели — Райя спокойно забрал снаряд.

    6' Дуэ при попытке отбора мяча ударил сзади по ноге Льюису-Скелли. Арбитр назначил штрафной в пользу Арсенала.

    4' ГОООЛ!!! 0:1! Мощное начало от ПСЖ! Дембеле выводит гостей вперед! Кварацхелия прострелил с левого фланга — Дембеле с линии штрафной пробил в дальний угол и мяч от штанги залетел в сетку!

    3' Футболисты французского клуба забрали мяч под свой контроль, перепасовываясь на чужой половине поля.

    1' Матч стартовал! ПСЖ разыграл мяч с центра поля.

    До матча

    21:58 Главный арбитр сегодняшнего матча — Славко Винчич из Словении.

    21:55 Луис Энрике выставил боевой состав на матч — травмированных и дисквалифицированных у «ПСЖ» нет.

    21:52 У «Арсенала» в лазарете находятся шесть футболистов — Калафьори, Габриэл, Томиясу, Парти, Жоржиньо, Парти и Хаверц лондонцам сегодня не помогут.

    Стартовые составы

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Кивер, Тимбер, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссар, Мерино

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

    «Арсенал»

    «Арсенал» снова в полуфинале Лиги чемпионов — впервые за 16 лет! Подопечные Артеты не просто прошли «Реал», а уверенно выбили действующего чемпиона, дважды обыграв мадридцев: сначала — разгром 3:0 в Лондоне, затем — победа 2:1 на «Сантьяго Бернабеу».

    Свой путь в плей-офф Лиги Чемпионов «канониры» начали сразу с 1/8 финала. На этой стадии «Арсенал» не заметил голландский ПСВ — разгром 7:1 в Эйндховене и формальная ничья 2:2 на «Эмирейтс».

    Команда Микеля Артеты недавно попрощалась с надеждами на чемпионство в АПЛ. Лидер турнира «Ливерпуль» обеспечил себе титул после разгрома «Тоттенхэма», и теперь «Арсенал» может полностью сосредоточиться на победе в Лиге Чемпионов. В крайнем туре АПЛ лондонцы не смогли обыграть дома «Кристал Пэлас» — ничья 2:2.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» второй год подряд добрался до полуфинала Лиги чемпионов — и это уже четвертое попадание в топ-4 за последние шесть сезонов. В прошлом розыгрыше парижане остановились на этой стадии, уступив «Боруссии» Дортмунд по сумме двух матчей.

    Путь ПСЖ в полуфинал сложно назвать легким. Команда Луиса Энрике была на грани вылета уже на общем этапе, выиграв лишь один матч из пяти. Но затем парижане прибавили, оформили три победы подряд и пробились в стыки. Там «Брест» был разгромлен без шансов, затем последовала напряженная дуэль с «Ливерпулем», завершившаяся серией пенальти, а в 1/4 финала «Астон Вилла» заставила поволноваться до самого финального свистка.

    Очередной титул чемпиона Франции уже в кармане у ПСЖ, однако провести весь сезон без поражений команде уже не удастся. В прошлом туре Лиги 1 «красно-синие» неожиданно проиграли дома «Ницце» со счетом 1:3.

    Личные встречи

    Команды уже встречались между собой в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Матч 2-го тура общего этапа завершился победой «Арсенала» на своем поле со счетом 2:0. Голы забили Хаверц и Сака.

    Всего в пяти очных матчах лондонцы выиграли трижды и еще два раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.50.

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