Кержаков: У нас нет команды, которая показывает чемпионскую игру

Александр Кержаков Фото: globallookpress.com
«Динамо» выглядело свежее. Не знаю, что с Зенитом. Я не вижу их подготовительный и тренировочный период. Сложно говорить, что в РПЛ у нас есть команда, которая показывает чемпионский футбол. Кто будет стабильнее, тот и заберет титул«, — цитирует Кержакова "Чемпионат".
Кержаков ранее называл петербуржцев фаворитами из-за их опыта и глубины состава, но теперь признаёт, что команде не хватает свежести и сыгранности.
После 26 туров "Краснодар" лидирует с 58 очками, "Зенит" — на втором месте (54).