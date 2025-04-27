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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    Кержаков: У нас нет команды, которая показывает чемпионскую игру

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    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил сомнения в способности «Зенита» догнать «Краснодар» после ничьей с «Динамо» (1:1).

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Динамо» выглядело свежее. Не знаю, что с Зенитом. Я не вижу их подготовительный и тренировочный период. Сложно говорить, что в РПЛ у нас есть команда, которая показывает чемпионский футбол. Кто будет стабильнее, тот и заберет титул«, — цитирует Кержакова "Чемпионат".

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    Кержаков ранее называл петербуржцев фаворитами из-за их опыта и глубины состава, но теперь признаёт, что команде не хватает свежести и сыгранности.

    После 26 туров "Краснодар" лидирует с 58 очками, "Зенит" — на втором месте (54).

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