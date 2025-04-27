Кержаков: У нас нет команды, которая показывает чемпионскую игру

Бывший нападающий сборной Россиивыразил сомнения в способностидогнатьпосле ничьей с(1:1).

«Динамо» выглядело свежее. Не знаю, что с Зенитом. Я не вижу их подготовительный и тренировочный период. Сложно говорить, что в РПЛ у нас есть команда, которая показывает чемпионский футбол. Кто будет стабильнее, тот и заберет титул«, — цитирует Кержакова "Чемпионат".

Календарь и таблица РПЛ

Кержаков ранее называл петербуржцев фаворитами из-за их опыта и глубины состава, но теперь признаёт, что команде не хватает свежести и сыгранности.

После 26 туров "Краснодар" лидирует с 58 очками, "Зенит" — на втором месте (54).