Симеоне: Нет сомнений, что Гризманн скоро придет в норму

Главный тренер мадридского «Атлетико»прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (3:0) в 33-м туре туре испанской Примеры и добавил, что верит в

«Команда показала очень цельную игру. Быстрый гол помог нам, были еще моменты, и второй мяч придал нам спокойствия. Соперник стал больше давить, и во втором тайме игра приобрела более тактический характер. Мы знали, что сможем контратаковать.

Антуан Гризманн вышел на замену и сделал то, что было нужно команде, а именно отдал голевой пас. Он был важным игроком на поле, как и все его партнеры. Ему нужно время и душевное спокойствие. Не сомневаюсь, что Антуан обретет свою лучшую форму. Не знаю, когда это случится — сейчас, на клубном чемпионате мира или в следующем сезоне», — сказал Симеоне на пресс-конференции.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» с 66 очками на третьем месте в чемпионате Испании. «Райо Вальекано» (41) — 11-й.