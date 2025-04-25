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    Симеоне: Нет сомнений, что Гризманн скоро придет в норму

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (3:0) в 33-м туре туре испанской Примеры и добавил, что верит в Антуана Гризманна.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Команда показала очень цельную игру. Быстрый гол помог нам, были еще моменты, и второй мяч придал нам спокойствия. Соперник стал больше давить, и во втором тайме игра приобрела более тактический характер. Мы знали, что сможем контратаковать.

    Антуан Гризманн вышел на замену и сделал то, что было нужно команде, а именно отдал голевой пас. Он был важным игроком на поле, как и все его партнеры. Ему нужно время и душевное спокойствие. Не сомневаюсь, что Антуан обретет свою лучшую форму. Не знаю, когда это случится — сейчас, на клубном чемпионате мира или в следующем сезоне», — сказал Симеоне на пресс-конференции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» с 66 очками на третьем месте в чемпионате Испании. «Райо Вальекано» (41) — 11-й.

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