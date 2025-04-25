«Реал» выступил с заявлением относительно высказываний судей в адрес клуба

официально прокомментировал ситуацию с судьями перед финальными матчем Кубка Испании против

Ранее сообщалось о том, что «сливочные» приняли решение не посещать официальную пресс-конференцию в преддверии финального матча.

«ФК "Реал" Мадрид считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля 2025 года.

Эти заявления привлекли внимание к видеозаписям Real Madrid TV, защищённым свободой слова. И сделаны преднамеренно против одного из участников финала. Они ещё раз показывают явную и очевидную враждебность и неприязнь этих арбитров к "Реалу".

Ещё более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне и намекающие на единство судей. Они использовались для объявления о предполагаемых мерах или действиях, которые далеки от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать всего за несколько часов до футбольного события, привлекающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьёзность произошедшего, "Реал" надеется, что ответственные лица RFEF и судейской коллегии будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов», — сказано в заявлении «сливочных».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 26-го апреля в 23:00 мск.