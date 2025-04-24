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    Заварзин: В данной ситуации «Динамо» не отберет очки у «Зенита»

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    Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о предстоящем матче московской команды против «Зенита».

    Марцел Личка (главный тренер «Динамо»)
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    Марцел Личка (главный тренер «Динамо»)

    «Способно ли "Динамо" отобрать очки? Думаю, в данном состоянии не способно. Они психологически не готовы, у них нет воли к победе и нет такой мотивации, чтобы выйти и всех порвать. Они побегут к чужим воротам с оглядкой на свои. Той мотивации, которая есть у команды-лидера, к сожалению, у нынешнего "Динамо" нет. Это показали прошлогодние результаты, когда могли стать чемпионами.

    Это показали ключевые матчи этого чемпионата, поэтому дело не в игровых кондициях, а в психологии команды во главе с тренером. Значит, тренер такой, тренер не мотивирует, тренер не доводит, тренер палкой не гоняет. В данной ситуации не отберут они очки», — цитирует Заварзина «ВсеПроСпорт».

    «Динамо» в гостях сразится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров бело-голубые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Зенит» (53 очка) идет вторым в турнирной таблице.

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