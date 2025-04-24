Смородская: «Химки» могут сравняться по популярности с такими клубами, как «Динамо»

Экс-президент «Локомотива»оценила перспективы развития «Химок». Ранее у клуба возникли финансовые проблемы.

«Нужен ли такой клуб в РПЛ? Знаете, я уже говорила, что это неправильный вопрос. Клубы разные нужны, клубы разные важны. Дело все в том в том, что клубу нужны болельщики. Да, сейчас у "Химок" их мало, но это не значит, что клуб не нужен. Им необходимо наладить игру, сам клуб, чтобы он работал нормально. Тогда и болельщики появятся. Помню времена, когда на "Динамо" ходило 200 человек.

Если наладить работу в команде по всем направлениям, то "Химки" могут сравняться по популярности с такими клубами, как "Динамо". Тогда они смогут не только тратить деньги, но и что-то зарабатывать. Но пока это не просматривается», — сказала Смородская «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» после 25 туров идут на 12-м месте в таблице, набрав 23 очка.