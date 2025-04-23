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    «Сельта» уверенно обыграла «Вильярреал» в матче Примеры

    «Сельта» — «Вильярреал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Сельта» дома одержала победу над «Вильярреалом» (3:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У хозяев отличились Фер Лопес на 45-й минуте, Борха Иглесиас на 53-й минуте и Яго Аспас на 87-й минуте с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Вильярреал 3:0
    Голы: 1:0 Fer Lopez (45'), 2:0 Борха Иглесиас (53'), 3:0 Яго Аспас (пенальти) (87') Сельта: Висенте Гуайта, Карлос Домингес, Маркос Алонсо, Дамиан Родригес, Оскар Мингуэза, Уго Альварес (Серхио Каррейра, 55'), Франсиско Пейнадо (Илаш Мориба, 46'), Борха Иглесиас (Яго Аспас, 66'), Альфон Гонсалес, Yoel Lago (Хави Родригес, 74'), Fernando Lopez Gonzalez Вильярреал: Луис Жуниор, Эрик Бейи, Вилли Камбвала, Кико Фемения (Pau Navarro, 74'), Денис Суарес (Тажон Бушанан, 64'), Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо, 65'), Пап Гуй, Альфонсо Педраса, Тьерно Барри (Айосе Перес, 65'), Николя Пепе, Ереми Пино (Логан Кошта, 39') Предупреждения: Франсиско Пейнадо (45 + 1'), Уго Альварес (48'), Николя Пепе (85') Удаление: Эрик Бейи (37')

    После этого матча «Сельта» занимает 7-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Вильярреал» располагается на 5-й строчке с 52 баллами.

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