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    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

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    Амаду Онана
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Астон Виллой» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Манчестер Сити»: Ортега, Нуньес, Рубен Диаш, Гвардиол, О'Райли, Ковачич, Гюндоган, Де Брюйне, Макати, Бернарду Силва, Мармуш

    «Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Пау Торрес, Динь, Онана, Камара, Тилеманс, Рэмзи, Роджерс, Рашфорд

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает пятую строчку в АПЛ и уже вряд ли сможет вновь выиграть чемпионат, но за место в Лиге чемпионов на следующий сезон команды Гвардиолы пока цепляется — «горожане» заработали 58 очка в 35-х матчах: 17 победы, 7 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 64:42.

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    В крайнем туре «горожане» одержали убедительную победу в гостях над «Эвертоном» со счетом 2:0, продлив свою беспроигрышную серию до пяти встреч в АПЛ.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» находится на седьмой строчке в АПЛ и отстает от 5-го места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, всего на 1 очко. После 33-х туров у «вилланов» 57 очка — 16 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Разница голов у команды положительная, но с небольшим перевесом: 53 голов забито и 47 пропущено.

    Подопечные Унаи Эмери находятся в потрясающей игровой форме — 9 побед в последних 10-ти матчах, среди которых место нашлось поражению от ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:3. И несмотря на победу в ответном матче (3:2) у парижан, команда завершила участие в еврокубках.

    В предыдущем туре АПЛ, «Вилла» разгромила «Ньюкасл» со счетом 4:1 и одержали пятую победу подряд в чемпионате.

    Личные встречи

    В первом круге «Астон Вилла» победила при своих фанатах «горожан» с минимальной разницей — 2:1. Бирмингемцы не могут победить «Манчестер Сити» в гостях с 2007-го года — тогда «вилланы» оказались сильнее со счетом 2:0.

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