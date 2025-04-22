Подарок для Иско: «Бетис» крушит «Жирону» и приближается к Лиге чемпионов

Уже на 6-й минуте стало ясно, что матч может быстро превратиться в кошмар для хозяев. После углового от Иско — именинника и ключевой фигуры матча — Джонни Кардосо оказался один в центре штрафной и точно пробил головой. Стандарты стали больным местом «Жироны», и этот гол лишь подчеркнул дезорганизацию в обороне.
Мичел, выпустив в старте Дейли Блинда и Арно Данжуму, пытался разнообразить игру, но первые полчаса его команда выглядела растерянной. Едва ли не единственным ярким моментом был дальний удар Асприльи, с которым справился Адриан. Однако всё, что было дальше — это неотвратимый коллапс.
Игра сделана за пять минут: Антони и Иско ставят точку до перерыва
На 39-й минуте левый фланг «Бетиса» рванул с новой силой: Перро отвоевал мяч, промчался до края штрафной и навесил на дальнюю штангу. Антони, поймав мяч на лету, отправил его в дальний угол — качественный гол, который ещё и прервал безголевую серию бразильца из 6 матчей.
Через три минуты очередной удар Абде отбил Газзанига, но севильцы снова оказались первыми на подборе. Абде сохранил мяч, навесил, и Иско эффектным (и неожиданным, с его-то ростом!) ударом головой довёл счёт до 0:3. Символично, что именно он стал автором и первого ассиста, и третьего гола — полное доминирование.
«Жирона» не смогла перевернуть игру
Во втором тайме гости сбавили обороты. Иско был заменён через час игры, а камеры зафиксировали, как ему оказывают помощь на скамейке — возможно, незначительное повреждение. А может испанец просто решил пораньше уйти с работы в день рождения — результат уже был сделан. Без него «Бетис» действовал уже менее ярко, но всё равно опасно.
«Жирона» попыталась отыграться: Порту, Данжума, ван де Бек — каждый из них имел моменты, но отсутствие хладнокровия и уверенности в завершении губило даже неплохие комбинации. Адриан не раз спасал «Бетис», особенно в эпизоде с выходом Порту один на один. А на другом конце поля Антони был близок к дублю, но точность его подвела.
Только на 85-й минуте хозяевам удалось размочить счёт: после углового Стуани, словно из последних сил, протолкнул мяч в сетку. Это был больше жест гордости, чем повод для оптимизма. «Жирона» проиграла десятый матч подряд в чемпионате и впервые при Мичеле проиграла четыре игры кряду в Примере.
«Бетис» — снова в битве за Европу. А «Жирона» — уже в зоне риска
Победа вывела команду Пеллегрини на расстояние одного очка от пятого места и укрепила её позицию в гонке за Лигу чемпионов. «Бетис» проиграл лишь один из последних девяти матчей, и с такой формой — особенно с воскресшим Иско — он вполне способен ворваться в первую четвёрку.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Жирона» же — в опасной зоне: команда опустилась на 16-е место и находится всего в трёх очках от вылета. Матч с «Леганесом» в следующем туре приобретает небывалое значение — иначе сезон, начавшийся с мечтаний о еврокубках, может закончиться возвращением в Сегунду.