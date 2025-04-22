Подарок для Иско: «Бетис» крушит «Жирону» и приближается к Лиге чемпионов

33-й день рождения Иско оказался не просто памятной датой — он стал символом камбека «Бетиса» в гонку за Лигу Чемпионов. В 32-м туре Ла Лиги «Реал Бетис» уверенно обыграл «Жирону» на выезде — 3:1, продемонстрировав зрелость, компактность и безжалостность в атаке. В то время как каталонцы продолжили свободное падение в зону вылета.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Бетис 1:3 Голы: 0:1 Джонни Кардозо (6'), 0:2 Антони (39'), 0:3 Иско (42'), 1:3 Кристиан Стуани (85') Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес (Давид Лопес, 68'), Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Артур Мело, Янхель Эррера (Джон Солис, 57'), Виктор Цыганков, Иван Мартин (Порту Кристиан, 46'), Ясер Асприлья (Донни ван де Бек, 57'), Арно Данжума (Кристиан Стуани, 68') Бетис: Адриан, Ромен Перро, Натан, Марк Бартра, Иско (Джовани Ло Чельсо, 60'), Пабло Форнальс (Вилльям Карвалью, 78'), Джонни Кардозо, Абде Эззальзули (Серхи Альтмира, 89'), Антони (Хесус Родригес Карабальо, 78'), Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 46'), Cucho Hernandez Предупреждения: Айтор Руйбаль (26'), Артур Мело (52'), Алехандро Франсес (65'), Ромен Перро (90 + 1'), Давид Лопес (90 + 3')

Уже на 6-й минуте стало ясно, что матч может быстро превратиться в кошмар для хозяев. После углового от Иско — именинника и ключевой фигуры матча — Джонни Кардосо оказался один в центре штрафной и точно пробил головой. Стандарты стали больным местом «Жироны», и этот гол лишь подчеркнул дезорганизацию в обороне.

Жирона — Реал Бетис globallookpress.com

Мичел, выпустив в старте Дейли Блинда и Арно Данжуму, пытался разнообразить игру, но первые полчаса его команда выглядела растерянной. Едва ли не единственным ярким моментом был дальний удар Асприльи, с которым справился Адриан. Однако всё, что было дальше — это неотвратимый коллапс.

Игра сделана за пять минут: Антони и Иско ставят точку до перерыва

На 39-й минуте левый фланг «Бетиса» рванул с новой силой: Перро отвоевал мяч, промчался до края штрафной и навесил на дальнюю штангу. Антони, поймав мяч на лету, отправил его в дальний угол — качественный гол, который ещё и прервал безголевую серию бразильца из 6 матчей.

Жирона — Реал Бетис globallookpress.com

Через три минуты очередной удар Абде отбил Газзанига, но севильцы снова оказались первыми на подборе. Абде сохранил мяч, навесил, и Иско эффектным (и неожиданным, с его-то ростом!) ударом головой довёл счёт до 0:3. Символично, что именно он стал автором и первого ассиста, и третьего гола — полное доминирование.

Жирона — Реал Бетис globallookpress.com

«Жирона» не смогла перевернуть игру

Во втором тайме гости сбавили обороты. Иско был заменён через час игры, а камеры зафиксировали, как ему оказывают помощь на скамейке — возможно, незначительное повреждение. А может испанец просто решил пораньше уйти с работы в день рождения — результат уже был сделан. Без него «Бетис» действовал уже менее ярко, но всё равно опасно.

Жирона — Реал Бетис globallookpress.com

«Жирона» попыталась отыграться: Порту, Данжума, ван де Бек — каждый из них имел моменты, но отсутствие хладнокровия и уверенности в завершении губило даже неплохие комбинации. Адриан не раз спасал «Бетис», особенно в эпизоде с выходом Порту один на один. А на другом конце поля Антони был близок к дублю, но точность его подвела.

Только на 85-й минуте хозяевам удалось размочить счёт: после углового Стуани, словно из последних сил, протолкнул мяч в сетку. Это был больше жест гордости, чем повод для оптимизма. «Жирона» проиграла десятый матч подряд в чемпионате и впервые при Мичеле проиграла четыре игры кряду в Примере.

«Бетис» — снова в битве за Европу. А «Жирона» — уже в зоне риска

Победа вывела команду Пеллегрини на расстояние одного очка от пятого места и укрепила её позицию в гонке за Лигу чемпионов. «Бетис» проиграл лишь один из последних девяти матчей, и с такой формой — особенно с воскресшим Иско — он вполне способен ворваться в первую четвёрку.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Жирона» же — в опасной зоне: команда опустилась на 16-е место и находится всего в трёх очках от вылета. Матч с «Леганесом» в следующем туре приобретает небывалое значение — иначе сезон, начавшийся с мечтаний о еврокубках, может закончиться возвращением в Сегунду.