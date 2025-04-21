Аморим: «Манчестер Юнайтед» нужно извлечь пользу из этого сезона

Наставник «Манчестер Юнайтед»отметил, что команде нужны улучшения.

«Нам нужно извлечь пользу из этого сезона и поработать над тем, что нужно улучшить. Будет всего один шанс. Мы должны рассмотреть все: наш состав, что нам нужно сделать на трансферном рынке.

Мы каждый день говорим о следующем сезоне, и со временем мы получим то, что нам нужно, чтобы улучшить команду», — приводит ВВС слова Аморима.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков за 33 матча. Клуб идет 14-м в таблице АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

До этого манкунианцы одолели «Лион» по сумме двух встреч (7-6) и пробились в полуфинал Лиги Европы. Их следующий соперник — испанский «Атлетик».