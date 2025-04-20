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    «Байер» не смог одолеть «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» — «Байер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура немецкого чемпионата «Санкт-Паули» и «Байер» сыграли вничью 1:1.

    Патрик Шик
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    Патрик Шик

    В первом тайме гости открыли счет усилиями Патрика Шика, а во второй половине встречи восстановил статус-кво Карло Бухалфа.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Санкт-Паули — Байер 1:1
    Голы: 0:1 Патрик Шик (32'), 1:1 Карло Бухальфа (78') Санкт-Паули: Никола Васильев, Дэвид Немет, Хауке Валь, Сибе ван дер Хейден, Манолис Салиакас, Филипп Треу, Коннор Меткалф (Ноа Вайсхаупт, 59'), Эрик Смит, Карло Бухальфа (Роберт Вагнер, 85'), Данель Синани (Элиас Саад, 90'), Морган Гилавоги (Оладапо Афолаян, 90') Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг (Артур, 90'), Пьеро Инкапье, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба (Эмилиано Буэндия, 90'), Флориан Вирц, Нейтан Телла (Виктор Бонифас, 90'), Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос, Патрик Шик (Амин Адли, 66') Предупреждения: Пьеро Инкапье (63'), Лукаш Градецки (64'), Жереми Фримпонг (65'), Нейтан Телла (77'), Эрик Смит (90 + 2')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В активе «Байера» теперь 64 очка и второе место в турнирной таблице. У «Санкт-Паули» 30 очков и 14-я позиция.

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