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    Нико Уильямс: Любой футболист мечтает играть на «Олд Траффорд»

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    Один из лидеров «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс сообщил, что следует ожидать от противостояния с английским «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    «Каждый ребенок хочет играть на "Олд Траффорд". Мы постараемся выложиться по полной в первом матче на "Сан-Мамесе", чтобы отправиться в Манчестер и показать, что такое "Атлетик Бильбао". В этом противостоянии не будет фаворита. "Манчестер Юнайтед" находится низко в АПЛ, но в матче с "Олимпиком" они ясно дали понять, на что способны», — цитирует портал Goal слова Уильямса.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Первый матч между этим клубами намечен на 1 мая, ответная игра состоится 8 мая.

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