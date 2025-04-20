Нико Уильямс: Любой футболист мечтает играть на «Олд Траффорд»

Один из лидеров «Атлетика» из Бильбаосообщил, что следует ожидать от противостояния с английским «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Каждый ребенок хочет играть на "Олд Траффорд". Мы постараемся выложиться по полной в первом матче на "Сан-Мамесе", чтобы отправиться в Манчестер и показать, что такое "Атлетик Бильбао". В этом противостоянии не будет фаворита. "Манчестер Юнайтед" находится низко в АПЛ, но в матче с "Олимпиком" они ясно дали понять, на что способны», — цитирует портал Goal слова Уильямса.

Календарь и таблица Лиги Европы

Календарь и таблица Лиги Европы

Первый матч между этим клубами намечен на 1 мая, ответная игра состоится 8 мая.