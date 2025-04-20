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    «Болонья» вырвала победу у «Интера» в матче Серии А

    «Болонья» — «Интер»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Болонья» одержала победу над «Интером» (1:0) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол у хозяев забил Риккардо Орсолини на 90+4-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Интер 1:0
    Гол: 1:0 Риккардо Орсолини (90 + 4') Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Михел Эбишер (Никола Моро, 88'), Ремо Фройлер, Дан Ндой (Николо Камбьяги, 77'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 89'), Бенхамин Домингес (Риккардо Орсолини, 69'), Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 77') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Янн Биссекк, 88'), Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 65'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Хоакин Корреа (Мехди Тареми, 69'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 65'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 88') Предупреждения: Генрих Мхитарян (40'), Дан Ндой (58'), Алессандро Бастони (61'), Риккардо Орсолини (90 + 6') Удаление: Vincenzo Italiano (57')

    После этого матча «Болонья» занимает 4-е место в таблице Серии А с 60-ю очками в активе. «Интер» — на 1-й строчке (71).

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