Симоне Индзаги: «Интеру» нужно постараться сыграть так же, как в Мюнхене

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«Это будет очень сложный матч для нас. Мы должны забыть о результате прошлой недели, но не о выступлении. Это сильнейший соперник. Мы должны отлично сыграть в плане темпа, агрессии и настроя.
Нужно постараться сыграть так же, как в Мюнхене, максимально удерживая мяч. Во втором матче будет еще сложнее, потому что они качественно прессингуют соперников», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В первом матче «Интер» победил в Мюнхене со счетом 2:1.