Симоне Индзаги: «Интеру» нужно постараться сыграть так же, как в Мюнхене

Главный тренер «Интера»надеется на выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 16 апреля в Милане.

«Это будет очень сложный матч для нас. Мы должны забыть о результате прошлой недели, но не о выступлении. Это сильнейший соперник. Мы должны отлично сыграть в плане темпа, агрессии и настроя.

Нужно постараться сыграть так же, как в Мюнхене, максимально удерживая мяч. Во втором матче будет еще сложнее, потому что они качественно прессингуют соперников», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В первом матче «Интер» победил в Мюнхене со счетом 2:1.