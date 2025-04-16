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    Корнеев предположил, почему «Химки» решили уволить Артигу

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    Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об увольнении Франка Артиги с поста главного тренера «Химок».

    Франк Артига покинул «Химки»
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    Франк Артига покинул «Химки»

    «Очень сложно играть, если длится такая ситуация. Это все гнетет. И эта ситуация точно не идет на пользу. Мотивации нет никакой. Но говорить о том, что уволили топового тренера, не могу. Вся игра "Химок" строилась на забросах на Заболотного.

    Игроки были приобретены ему неплохие. Артига и с "Родиной" провалил работу.

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    • В ближайшее время, как я понимаю, состоится какая‑то встреча Туфана Садыгова с командой. Если он не урегулирует вопросы, то будут сложности», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

    После 24-х туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 12-е место в таблице с 23 очками в активе.

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