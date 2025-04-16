Корнеев предположил, почему «Химки» решили уволить Артигу

Экс-тренер сборной Россиивысказался об увольнениис поста главного тренера

«Очень сложно играть, если длится такая ситуация. Это все гнетет. И эта ситуация точно не идет на пользу. Мотивации нет никакой. Но говорить о том, что уволили топового тренера, не могу. Вся игра "Химок" строилась на забросах на Заболотного.

Игроки были приобретены ему неплохие. Артига и с "Родиной" провалил работу.

В ближайшее время, как я понимаю, состоится какая‑то встреча Туфана Садыгова с командой. Если он не урегулирует вопросы, то будут сложности», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

После 24-х туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 12-е место в таблице с 23 очками в активе.