После трех поражений подряд «Вольфсбург» опустился на 12-е место. Теперь ему предстоит встретится с 5-й командой лиги, которая в прошлом туре разобралась с «Хоффенхаймом» (3:1).
В первом круге «волки» разгромили «быков» в их же стенах, выиграв тогда 5:1. «Лейпциг» отомстил сопернику в феврале, когда выбил его в четвертьфинале Кубка Германии. Эта встреча будет решающей в серии текущего сеозона.
Прогнозы и ставки
Данные для ставок:
- На LiveSport.Ru можно почитать прогноз, в котором эксперты предлагают две ставки на выбор.
- Букмекеры установили коэффициенты, которые не сильно различаются: 2.85 на «Вольфсбург», 3.65 на ничью, 2.33 на «Лейпциг».
- Искусственный интеллект ожидает, что команды счет открыть не смогут.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.
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