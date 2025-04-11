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    «Вольфсбург» — «Лейпциг»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Стартовый матч 29-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург»«Лейпциг» состоится 11 апреля в 21:30 мск на стадионе «Фольксваген Арена».

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    После трех поражений подряд «Вольфсбург» опустился на 12-е место. Теперь ему предстоит встретится с 5-й командой лиги, которая в прошлом туре разобралась с «Хоффенхаймом» (3:1).

    В первом круге «волки» разгромили «быков» в их же стенах, выиграв тогда 5:1. «Лейпциг» отомстил сопернику в феврале, когда выбил его в четвертьфинале Кубка Германии. Эта встреча будет решающей в серии текущего сеозона.

    Прогнозы и ставки

    Данные для ставок:

    • На LiveSport.Ru можно почитать прогноз, в котором эксперты предлагают две ставки на выбор.

    • Букмекеры установили коэффициенты, которые не сильно различаются: 2.85 на «Вольфсбург», 3.65 на ничью, 2.33 на «Лейпциг».

    • Искусственный интеллект ожидает, что команды счет открыть не смогут.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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