Стартовый матч 29-го тура немецкой Бундеслигисостоится 11 апреля в 21:30 мск на стадионе «Фольксваген Арена».

После трех поражений подряд «Вольфсбург» опустился на 12-е место. Теперь ему предстоит встретится с 5-й командой лиги, которая в прошлом туре разобралась с «Хоффенхаймом» (3:1).

В первом круге «волки» разгромили «быков» в их же стенах, выиграв тогда 5:1. «Лейпциг» отомстил сопернику в феврале, когда выбил его в четвертьфинале Кубка Германии. Эта встреча будет решающей в серии текущего сеозона.

Прогнозы и ставки

Данные для ставок:

На LiveSport.Ru можно почитать прогноз, в котором эксперты предлагают две ставки на выбор.

можно почитать прогноз, в котором эксперты предлагают две ставки на выбор. Букмекеры установили коэффициенты, которые не сильно различаются: 2.85 на «Вольфсбург», 3.65 на ничью, 2.33 на «Лейпциг».

Искусственный интеллект ожидает, что команды счет открыть не смогут.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

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