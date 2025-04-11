Защитник махачкалинского «Динамо» Пальцев: Готов пойти на повышение

Игрок обороны махачкалинскогоВалентин Пальцев прокомментировал слухи о возможном переходе в ведущие клубы РПЛ.

24-летний защитник рассказал об интересе со стороны «Спартака», однако конкретного предложения от московского клуба Валентин не получил. Пальцев отметил, что вариант с продолжением карьеры в «Спартаке» или «Краснодаре» является самым привлекательным.

«Это команды с историей. У "Краснодара" еще хорошая школа и академия. Галицкий вложил в клуб душу. "Спартак" — команда, которая всегда борется за что-то и держит высокий уровень», — сказал Пальцев в интервью Sport.24.

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Валентин подчеркнул, что слухи появляются сами и он не планирует обращать на это внимание, а просто продолжать бороться с командой в финальной части РПЛ.

«Динамо Махачкала» на данный момент занимает девятую строчку в турнирной талице РПЛ, имея в активе 27 очков.