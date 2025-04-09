До матча
«ПСЖ»
Команда Луиса Энрике подходит к поединку в отличной форме. ПСЖ уже досрочно стал чемпионом Франции, не проиграв ни одного матча в Лиге 1 в этом сезоне, и теперь сосредоточен на завоевании первого в истории клуба Кубка чемпионов. Парижане уверенно прошли «Ливерпуль» — лидера группового этапа, выбив англичан из турнира прямо на «Энфилде».
Луис Энрике проводит выдающийся второй сезон у руля команды. Несмотря на отсутствие громких суперзвёзд прошлых лет, нынешний ПСЖ демонстрирует, возможно, самую цельную и убедительную игру за последние годы. Правда, в первом матче не сыграют капитан Маркиньос (дисквалификация) и травмированный Кан Ин Ли.
Прогнозы и ставки на матч ПСЖ — Астон Вилла
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» вернулась в Лигу чемпионов спустя более 30 лет и уже превзошла все ожидания, дойдя до четвертьфинала. Команда Унаи Эмери не проигрывает с февраля, прошла «Брюгге» в 1/8 финала и продолжает удивлять. Теперь Эмери предстоит сразиться с клубом, который он тренировал с 2016 по 2018 год.
Бирмингемцы в отличной форме — победная серия из восьми матчей во всех турнирах подняла «Астон Виллу» в турнирной таблице АПЛ и вывела в полуфинал Кубка Англии. Почти весь состав готов к игре, и команда намерена добиться первой в своей истории победы в еврокубках на французской земле.