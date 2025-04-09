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    «ПСЖ» — «Астон Вилла». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла»

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    «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Астон Виллой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — это будет первая в истории встреча этих команд. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    ПСЖ — Астон Вилла :
    ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Маркус Рашфорд, Морган Роджерс

    До матча

    «ПСЖ»

    Команда Луиса Энрике подходит к поединку в отличной форме. ПСЖ уже досрочно стал чемпионом Франции, не проиграв ни одного матча в Лиге 1 в этом сезоне, и теперь сосредоточен на завоевании первого в истории клуба Кубка чемпионов. Парижане уверенно прошли «Ливерпуль» — лидера группового этапа, выбив англичан из турнира прямо на «Энфилде».

    Луис Энрике проводит выдающийся второй сезон у руля команды. Несмотря на отсутствие громких суперзвёзд прошлых лет, нынешний ПСЖ демонстрирует, возможно, самую цельную и убедительную игру за последние годы. Правда, в первом матче не сыграют капитан Маркиньос (дисквалификация) и травмированный Кан Ин Ли.

    Прогнозы и ставки на матч ПСЖ — Астон Вилла

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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» вернулась в Лигу чемпионов спустя более 30 лет и уже превзошла все ожидания, дойдя до четвертьфинала. Команда Унаи Эмери не проигрывает с февраля, прошла «Брюгге» в 1/8 финала и продолжает удивлять. Теперь Эмери предстоит сразиться с клубом, который он тренировал с 2016 по 2018 год.

    Бирмингемцы в отличной форме — победная серия из восьми матчей во всех турнирах подняла «Астон Виллу» в турнирной таблице АПЛ и вывела в полуфинал Кубка Англии. Почти весь состав готов к игре, и команда намерена добиться первой в своей истории победы в еврокубках на французской земле.

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