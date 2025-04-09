«Пари Сен-Жермен» сыграет с «Астон Виллой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — это будет первая в истории встреча этих команд. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала ПСЖ — Астон Вилла : ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Маркус Рашфорд, Морган Роджерс

До матча

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике подходит к поединку в отличной форме. ПСЖ уже досрочно стал чемпионом Франции, не проиграв ни одного матча в Лиге 1 в этом сезоне, и теперь сосредоточен на завоевании первого в истории клуба Кубка чемпионов. Парижане уверенно прошли «Ливерпуль» — лидера группового этапа, выбив англичан из турнира прямо на «Энфилде».

Луис Энрике проводит выдающийся второй сезон у руля команды. Несмотря на отсутствие громких суперзвёзд прошлых лет, нынешний ПСЖ демонстрирует, возможно, самую цельную и убедительную игру за последние годы. Правда, в первом матче не сыграют капитан Маркиньос (дисквалификация) и травмированный Кан Ин Ли.

Прогнозы и ставки на матч ПСЖ — Астон Вилла

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» вернулась в Лигу чемпионов спустя более 30 лет и уже превзошла все ожидания, дойдя до четвертьфинала. Команда Унаи Эмери не проигрывает с февраля, прошла «Брюгге» в 1/8 финала и продолжает удивлять. Теперь Эмери предстоит сразиться с клубом, который он тренировал с 2016 по 2018 год.

Бирмингемцы в отличной форме — победная серия из восьми матчей во всех турнирах подняла «Астон Виллу» в турнирной таблице АПЛ и вывела в полуфинал Кубка Англии. Почти весь состав готов к игре, и команда намерена добиться первой в своей истории победы в еврокубках на французской земле.