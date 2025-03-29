примет29 марта в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Игра стартует в 17:30 мск.

«Бавария» на 3 очка опережает «Байер» в борьбе за титул, имея при этом на игру меньше. С «Санкт-Паули» у «мюнхенцев» хорошие деловые отношения. Они регулярно получают от этого соперника по 3 очка. Так что у хозяев есть прекрасная возможность увеличить отрыв от «фармацевтов».

После домашнего фиаско от «Бохума» (2:3) «Бавария» точно не собирается церемониться с аутсайдером. Посмотрим, насколько быстро команда Компани снимет все вопросы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.13. Букмекеры дают 1.17 на победу «Баварии», 15.0 на победу «Санкт-Паули» и 7.60 на ничью.

Искусственный интеллект уверен в победе «Баварии», но с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Санкт-Паули» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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