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    Николай Калинский«Химки» — «Пари НН». Онлайн
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    «Бавария» — «Санкт-Паули»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Бавария» примет «Санкт-Паули» 29 марта в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Игра стартует в 17:30 мск.

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    «Бавария» на 3 очка опережает «Байер» в борьбе за титул, имея при этом на игру меньше. С «Санкт-Паули» у «мюнхенцев» хорошие деловые отношения. Они регулярно получают от этого соперника по 3 очка. Так что у хозяев есть прекрасная возможность увеличить отрыв от «фармацевтов».

    После домашнего фиаско от «Бохума» (2:3) «Бавария» точно не собирается церемониться с аутсайдером. Посмотрим, насколько быстро команда Компани снимет все вопросы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13.

    • Букмекеры дают 1.17 на победу «Баварии», 15.0 на победу «Санкт-Паули» и 7.60 на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Баварии», но с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Санкт-Паули» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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