Бавария
Санкт-Паули
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенцы продолжают быть главными фаворитами текущего сезона Бундеслиги.
«Баварцы» в настоящий момент имеют в своем активе 62 очка и занимают первое место в турнирной таблице.
Бавария — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Команда из Мюнхена смогла 75 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» сенсационно сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и проиграли «Бохуму» (2:3).
Также мюнхенский коллектив смог пройти «Байер» (3:0, 2:0) в Лиге чемпионов.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
До этого же «красные» победили «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (4:0).
Не сыграют: в лазарете FCB находятся Мануэль Нойер, Александар Павлович, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис и Тарек Бухманн.
Состояние команды: в этом сезоне «Бавария» уже не должна упускать чемпионский титул и золотые медали. Отрыв подопечных Венсана Компани от второго «Байера» в настоящий момент составляет шесть очков.
Также «Бавария» попытается побороться за Лигу чемпионов, где уже дошла до четвертьфинала, но выиграть этот турнир будет крайне сложно.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: команда из одноименного района города Гамбург борется за то, чтобы остаться в Бундеслиге.
«Пираты лиги» за 26 матчей смогли набрать 25 очков и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.
Гамбургский коллектив смог 20 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлой игре гамбургцы сыграли вничью с «Гертой» (0:0).
До этого же «Санкт-Паули» победил «Хоффенхайм» (1:0) и поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1).
До этого же подопечные Александера Блессина проиграли «Боруссии» (0:2), «Майнцу» (0:2), «Фрайбургу» (0:1) и «РБ Лейпцигу» (0:2).
Не сыграют: травмированы Серен Алерс, Симон Цоллер, Саша Бурхерт, Джеймс Сэндс и Морган Гилавоги.
Состояние команды: сейчас «Санкт-Паули» имеет отрыв от зоны вылета в пять очков, однако расслабляться точно не стоит, ведь две победы конкурентов могут все изменить.
В прошлом сезоне команда выиграла Вторую Бундеслигу, а теперь ей нужно сделать все, чтобы закрепиться в сильнейшей лиге страны.
Статистика для ставок
- «Бавария» выиграла только 1 из последних 3 матчей
- «Санкт-Паули» не проигрывает на протяжении 3 матчей
- в последней очной игре «Бавария» победила «Санкт-Паули» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа «Санкт-Паули» — в 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.
- 2.03Крылья Советов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.93Байер — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.17Жил Висенте — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: в последнее время команды прилично забивают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.13.
Прогноз: также поставим на то, что «Бавария» не сможет разгромить соперника, хотя победы, может быть, и добьется.
Ставка: победа «Санкт-Паули» с форой+2 за 2.03.