29 марта в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Санкт-Паули», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенцы продолжают быть главными фаворитами текущего сезона Бундеслиги.

«Баварцы» в настоящий момент имеют в своем активе 62 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

Команда из Мюнхена смогла 75 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» сенсационно сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и проиграли «Бохуму» (2:3).

Также мюнхенский коллектив смог пройти «Байер» (3:0, 2:0) в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

До этого же «красные» победили «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (4:0).

Не сыграют: в лазарете FCB находятся Мануэль Нойер, Александар Павлович, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис и Тарек Бухманн.

Состояние команды: в этом сезоне «Бавария» уже не должна упускать чемпионский титул и золотые медали. Отрыв подопечных Венсана Компани от второго «Байера» в настоящий момент составляет шесть очков.

Также «Бавария» попытается побороться за Лигу чемпионов, где уже дошла до четвертьфинала, но выиграть этот турнир будет крайне сложно.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: команда из одноименного района города Гамбург борется за то, чтобы остаться в Бундеслиге.

«Пираты лиги» за 26 матчей смогли набрать 25 очков и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

Гамбургский коллектив смог 20 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлой игре гамбургцы сыграли вничью с «Гертой» (0:0).

До этого же «Санкт-Паули» победил «Хоффенхайм» (1:0) и поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1).

До этого же подопечные Александера Блессина проиграли «Боруссии» (0:2), «Майнцу» (0:2), «Фрайбургу» (0:1) и «РБ Лейпцигу» (0:2).

Не сыграют: травмированы Серен Алерс, Симон Цоллер, Саша Бурхерт, Джеймс Сэндс и Морган Гилавоги.

Состояние команды: сейчас «Санкт-Паули» имеет отрыв от зоны вылета в пять очков, однако расслабляться точно не стоит, ведь две победы конкурентов могут все изменить.

В прошлом сезоне команда выиграла Вторую Бундеслигу, а теперь ей нужно сделать все, чтобы закрепиться в сильнейшей лиге страны.

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла только 1 из последних 3 матчей

«Санкт-Паули» не проигрывает на протяжении 3 матчей

в последней очной игре «Бавария» победила «Санкт-Паули» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа «Санкт-Паули» — в 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.

Прогноз: в последнее время команды прилично забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.13.

Прогноз: также поставим на то, что «Бавария» не сможет разгромить соперника, хотя победы, может быть, и добьется.

Ставка: победа «Санкт-Паули» с форой+2 за 2.03.