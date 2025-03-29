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    Сможет ли «Бавария» разгромить «Санкт-Паули»?

    Бавария — Санкт-Паули: прогноз на Бундеслигу 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Санкт-Паули»
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    «Бавария»
    29 марта в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Санкт-Паули», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Марта 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенцы продолжают быть главными фаворитами текущего сезона Бундеслиги.

    «Баварцы» в настоящий момент имеют в своем активе 62 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

    Бавария — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Команда из Мюнхена смогла 75 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» сенсационно сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и проиграли «Бохуму» (2:3).

    Также мюнхенский коллектив смог пройти «Байер» (3:0, 2:0) в Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    До этого же «красные» победили «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (4:0).

    Не сыграют: в лазарете FCB находятся Мануэль Нойер, Александар Павлович, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис и Тарек Бухманн.

    Состояние команды: в этом сезоне «Бавария» уже не должна упускать чемпионский титул и золотые медали. Отрыв подопечных Венсана Компани от второго «Байера» в настоящий момент составляет шесть очков.

    Также «Бавария» попытается побороться за Лигу чемпионов, где уже дошла до четвертьфинала, но выиграть этот турнир будет крайне сложно.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: команда из одноименного района города Гамбург борется за то, чтобы остаться в Бундеслиге.

    «Пираты лиги» за 26 матчей смогли набрать 25 очков и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

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    • Гамбургский коллектив смог 20 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре гамбургцы сыграли вничью с «Гертой» (0:0).

    До этого же «Санкт-Паули» победил «Хоффенхайм» (1:0) и поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1).

    До этого же подопечные Александера Блессина проиграли «Боруссии» (0:2), «Майнцу» (0:2), «Фрайбургу» (0:1) и «РБ Лейпцигу» (0:2).

    Не сыграют: травмированы Серен Алерс, Симон Цоллер, Саша Бурхерт, Джеймс Сэндс и Морган Гилавоги.

    Состояние команды: сейчас «Санкт-Паули» имеет отрыв от зоны вылета в пять очков, однако расслабляться точно не стоит, ведь две победы конкурентов могут все изменить.

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    В прошлом сезоне команда выиграла Вторую Бундеслигу, а теперь ей нужно сделать все, чтобы закрепиться в сильнейшей лиге страны.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» выиграла только 1 из последних 3 матчей

    • «Санкт-Паули» не проигрывает на протяжении 3 матчей

    • в последней очной игре «Бавария» победила «Санкт-Паули» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа «Санкт-Паули» — в 16.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: в последнее время команды прилично забивают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.13.

    Прогноз: также поставим на то, что «Бавария» не сможет разгромить соперника, хотя победы, может быть, и добьется.

    Ставка: победа «Санкт-Паули» с форой+2 за 2.03.

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