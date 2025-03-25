Стало известно, кто может заменить Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

Защитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает TEAMtalk

Стало известно, что руководство «красных дьяволов» намерено расстаться с Гарри Магуайром в ближайшее трансферное окно. В клубе считают, что Брантуэйт сможет заменить англичанина.

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить около 80-и млн. фунтов «Эвертону» за этот трансфер. «Манкунианцы» хотели подписать Брантуэйта еще в прошлое трансферное окно, но договориться не получилось.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Эвертон» 22 матча в рамках АПЛ и сделал голевую передачу.