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    Стало известно, кто может заменить Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

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    Защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает TEAMtalk.

    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»
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    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»

    Стало известно, что руководство «красных дьяволов» намерено расстаться с Гарри Магуайром в ближайшее трансферное окно. В клубе считают, что Брантуэйт сможет заменить англичанина.

    «Манчестер Юнайтед» придется заплатить около 80-и млн. фунтов «Эвертону» за этот трансфер. «Манкунианцы» хотели подписать Брантуэйта еще в прошлое трансферное окно, но договориться не получилось.

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