Ирландия — Болгария: счет матча 2:1, обзор голов

обыграла(2:1) в ответном стыковом матче за право выступать в Лиге В Лиги наций.

Единственный гол у болгарской сборной забил Валентин Антов на 30-й минуте.

В составе Ирландии отличились Эван Фергюсон на 63-й минуте и Адам Айда на 84-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С Ирландия — Болгария 2:1 Голы: 0:1 Валентин Антов (30'), 1:1 Эван Фергюсон (63'), 2:1 Адам Айда (84') Предупреждения: Симеон Петров (32'), Майкл Джонстон (40'), Джейсон Найт (45'), Илия Груев (84'), Нэйтан Коллинз (90 + 2'), Vladimir Nikolov (90 + 2')

По итогам противостояния (2:1 и 2:1) Ирландия будет выступать в Лиге В Лиги наций, а Болгария сыграет в Лиге С.