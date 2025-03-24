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    Ирландия одолела Болгарию в стыковом матче Лиги наций

    Ирландия — Болгария: счет матча 2:1, обзор голов

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    Ирландия обыграла Болгарию (2:1) в ответном стыковом матче за право выступать в Лиге В Лиги наций.

    Эван Фергюсон — игрок сборной Ирландии
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    Эван Фергюсон — игрок сборной Ирландии

    Единственный гол у болгарской сборной забил Валентин Антов на 30-й минуте.

    В составе Ирландии отличились Эван Фергюсон на 63-й минуте и Адам Айда на 84-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С
    Ирландия — Болгария 2:1
    Голы: 0:1 Валентин Антов (30'), 1:1 Эван Фергюсон (63'), 2:1 Адам Айда (84') Предупреждения: Симеон Петров (32'), Майкл Джонстон (40'), Джейсон Найт (45'), Илия Груев (84'), Нэйтан Коллинз (90 + 2'), Vladimir Nikolov (90 + 2')

    По итогам противостояния (2:1 и 2:1) Ирландия будет выступать в Лиге В Лиги наций, а Болгария сыграет в Лиге С.

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