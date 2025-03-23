Далич: Мы не можем просто обороняться всю встречу

Главный тренер сборной Хорватиивысказался о предстоящем матче против Франции.

«Мы начинаем матч с преимуществом 2:0, но мы не можем исходить из этих цифр. Мы будем действовать так, словно счет 0:0 и мы не можем просто обороняться всю встречу. Мы знаем, что Франция будет очень агрессивна. Они постараются забить как можно скорее, но мы готовы к этому. Мы будем бороться, чтобы добиться хорошего результата», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

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Франция и Хорватия сыграют между собой сегодня, 23 марта. Начало — в 22:45 мск. В первой игре хорваты победили со счетом 1:0.