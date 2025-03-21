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    Ирландия победила Болгарию в первом стыковом матче Лиги наций

    Болгария — Ирландия: счет матча 1:2, обзор голов

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    В первом стыковом матче за право выступать в Лиге В Лиги наций сборная Ирландии на выезде победила команду Болгарии со счетом 2:1.

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    В составе хозяев счет открыл Марин Петков, но забитые мячи Финна Азаза и Мэтта Доэрти перевернули игру и принесли победу гостям.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С
    Болгария — Ирландия 1:2
    Голы: 1:0 Марин Петков (6'), 1:1 Финн Азаз (21'), 1:2 Мэтт Доэрти (42') Болгария: Димитар Митов (Plamen Ivanov Iliev, 46'), Антон Недялков, Живко Атанасов, Алекс Петков, Фабиан Нюрнбергер (Николай Минков, 72'), Адриан Краев (Vladimir Nikolov, 86'), Илия Груев, Филип Крастев (Ивайло Илиев, 85'), Лукас Петков (Божидар Краев, 72'), Марин Петков, Кирилл Десподов Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Мэтт Доэрти, Роберт Брэйди, Финн Азаз (Джек Тейлор, 76'), Майкл Джонстон (Марк Сайкс, 76'), Джош Каллен, Джейсон Найт (Рокко Вата, 79'), Райан Мэннинг (Jake O'Brien, 79'), Трой Пэрротт (Эван Фергюсон, 76'), Dara O'Shea Предупреждения: Финн Азаз (47'), Майкл Джонстон (51'), Адриан Краев (59'), Живко Атанасов (61'), Джейсон Найт (61'), Рокко Вата (81'), Антон Недялков (85')

    Ответное противостояние команд состоится уже 23 марта.

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