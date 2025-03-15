«Вальядолид» — «Сельта»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 28-го тура испанской Примерына выезде переиграласо счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маркос Алонсо с пенальти на 83-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Сельта 0:1 Гол: 0:1 Маркос Алонсо (пенальти) (83') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Санчес Хавьер, Эрай Джёмерт, Флориан Гриллич (Чуки, 63'), Ануар (Иван Санчес, 63'), Рауль Моро, Мамаду Силла, Antonio Candela, Adam Aznou, Tamas Nikitscher, Mario Martin (Маркос Андре, 73') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Уго Сотело (Дамиан Родригес, 86'), Франсиско Пейнадо, Альфон Гонсалес (Икер Лосада, 86'), Борха Иглесиас (Пабло Дуран, 71'), Яго Аспас (Fer Lopez, 71') Предупреждения: Маркос Алонсо (37'), Альфон Гонсалес (56'), Оскар Мингуэза (65'), Рауль Моро (82')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Сельта» смогла набрать 39 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. У «Вальядолида» осталось 16 очков и последняя строчка.