ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»21-й тур РПЛ. Семшов верит в победу «Динамо» над «Локо», Журавель не ждет голов в матче «Спартака» и «Зенита»
    Все новости спорта

    «Ницца» упустила победу в матче с «Осером»

    «Ницца» — «Осер»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ницца Осер
    В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Ницца» и «Осер» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Эванн Гессан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эванн Гессан

    Эванн Гессан смог открыть счет на 37-й минуте, но Флориан Айе в компенсированное арбитром время восстановил статус-кво.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Осер 1:1
    Голы: 1:0 Эванн Гессан (37'), 1:1 Флориан Ай (90 + 4') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте, Мельвен Бар, Юссуф Ндайишимие, Том Луше (Антуан Менди, 84'), Хишем Будауи, Батист Сантамария (Пабло Росарио, 68'), Эванн Гессан (Али Абди, 90'), Гаэтан Лаборде (Жереми Бога, 84'), Софьян Диоп (Мохамед-Али Чо, 68') Осер: Донован Леон, Гидеон Менса (Флориан Ай, 63'), Гэбриэл Ошо, Жубал, Синали Дьоманде (Хан-Ноа Массенго, 76'), Ки-Яна Хувер, Хамед Траоре Жуниор (Лассин Синайоко, 63'), Кевин Дануа, Элиша Овусу (Адо Онаиву, 76'), Тио Бэр (Фредрик Оппегор, 63'), Гаэтан Перрен Предупреждения: Кевин Дануа (29'), Элиша Овусу (71'), Пабло Росарио (81'), Хан-Ноа Массенго (86') Удаление: Мельвен Бар (87')

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Ниццы» теперь стало 47 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Осера» 32 баллв и 11-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мирра обыграет Свентек с разгромным счетом?
  • Андреева — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Реал» попытается догнать «Барселону» в таблице
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Локомотив» продолжит терять очки?!
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Милан — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры