«Ницца» — «Осер»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 26-го тура французской Лиги 1сыграли вничью со счетом 1:1.

Эванн Гессан смог открыть счет на 37-й минуте, но Флориан Айе в компенсированное арбитром время восстановил статус-кво.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Осер 1:1 Голы: 1:0 Эванн Гессан (37'), 1:1 Флориан Ай (90 + 4') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте, Мельвен Бар, Юссуф Ндайишимие, Том Луше (Антуан Менди, 84'), Хишем Будауи, Батист Сантамария (Пабло Росарио, 68'), Эванн Гессан (Али Абди, 90'), Гаэтан Лаборде (Жереми Бога, 84'), Софьян Диоп (Мохамед-Али Чо, 68') Осер: Донован Леон, Гидеон Менса (Флориан Ай, 63'), Гэбриэл Ошо, Жубал, Синали Дьоманде (Хан-Ноа Массенго, 76'), Ки-Яна Хувер, Хамед Траоре Жуниор (Лассин Синайоко, 63'), Кевин Дануа, Элиша Овусу (Адо Онаиву, 76'), Тио Бэр (Фредрик Оппегор, 63'), Гаэтан Перрен Предупреждения: Кевин Дануа (29'), Элиша Овусу (71'), Пабло Росарио (81'), Хан-Ноа Массенго (86') Удаление: Мельвен Бар (87')

Календарь и таблица Лиги 1

У «Ниццы» теперь стало 47 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Осера» 32 баллв и 11-я строчка.