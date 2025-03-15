Компани: Когда мы не набираем три очка, мы недовольны результатом

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Тут две истории — выступление команды и результат. Когда мы не набираем три очка, мы недовольны результатом, все просто. Но я в футболе достаточно давно, чтобы понимать, что мы провели неплохой матч на выезде.

Мы отвели опасность от своих ворот на очень долгое время. Мы были терпеливы, во втором тайме мы стали больше угрожать сопернику. Я был бы очень доволен игрой и результатом если бы счет остался 1:0, но в конечном итоге надо отдать должное сопернику, они боролись, имели один момент и использовали его», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

У «Баварии» теперь 62 очка и первое место в турнирной таблице. У «Униона» 27 баллов и 13-я строчка.