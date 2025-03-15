«Анже» не может выиграть уже 4 матча с учетом всех турниров и тако сложный соперник, как «Монако» подвернулся совсем невовремя. Хотя в первой половине сезона хозяева сумели добиться выездной победы 1:0.
«Монако» разгромил «Реймс» 3:0 и сыграл вничью 1:1 с «Тулузой». Теперь ему нужно побеждать, чтобы оставить за собой 4-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры считают фаворитом «Монако». Коэффициенты составляют 6.80 и 1.41 соответственно.
- Ставка ИИ — победа «Монако» с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Анже» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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