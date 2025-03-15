15 марта в 21:00 по мскпроведут очную встречу в рамках 26-го тура французской Лиги 1.

«Анже» не может выиграть уже 4 матча с учетом всех турниров и тако сложный соперник, как «Монако» подвернулся совсем невовремя. Хотя в первой половине сезона хозяева сумели добиться выездной победы 1:0.

«Монако» разгромил «Реймс» 3:0 и сыграл вничью 1:1 с «Тулузой». Теперь ему нужно побеждать, чтобы оставить за собой 4-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры считают фаворитом «Монако». Коэффициенты составляют 6.80 и 1.41 соответственно.

Ставка ИИ — победа «Монако» с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Анже» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.