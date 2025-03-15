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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
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    «Анже» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Анже Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    15 марта в 21:00 по мск «Анже» и «Монако» проведут очную встречу в рамках 26-го тура французской Лиги 1.

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    «Анже» не может выиграть уже 4 матча с учетом всех турниров и тако сложный соперник, как «Монако» подвернулся совсем невовремя. Хотя в первой половине сезона хозяева сумели добиться выездной победы 1:0.

    «Монако» разгромил «Реймс» 3:0 и сыграл вничью 1:1 с «Тулузой». Теперь ему нужно побеждать, чтобы оставить за собой 4-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

    • Букмекеры считают фаворитом «Монако». Коэффициенты составляют 6.80 и 1.41 соответственно.

    • Ставка ИИ — победа «Монако» с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Анже» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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