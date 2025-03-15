15 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Монако». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 13-й позиции.

«Анже» набрал 27 баллов и на шесть очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-е место), а также на семь пунктов — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бреста» (0:2).

Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в своих стенах также остался без очков, когда разгромно проиграл «Тулузе» (0:4).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Раолисоа, Шериф и Утонджи, дисквалифицирован — Аолу.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» три раза проиграл, а в четырех последних матчах не знает побед.

Это говорит о плохой форме хозяев и соответствующих шансах даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, пусть даже фактор своего поля и говорит в их пользу.

Химад Абделли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после 25-ти туров Лиги 1 находится в верхней части турнирной таблицы на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов.

«Монако» набрал 44 балла и по дополнительным показателям опережает пятое место, что вне зоны главных еврокубков, а также на четыре пункта опережает седьмую позицию, которая уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура французского чемпионата клуб в чужих стенах разошелся мировой с «Тулузой» (1:1).

Перед этим в рамках 24-го тура национального первенства монегаски на домашнем поле на этот раз одержали победу над «Реймсом» с разгромным счетом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Магасса и Тезе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, если учесть их перевес в классе, а также проблемы соперника, их шансы даже на победу немалы, пусть и на чужом поле.

Мика Биерет — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Анже» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Анже» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, победа «Анже» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, низкая результативность аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Анже».

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.