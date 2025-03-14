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    Аморим: Это была тяжелая, но хорошая неделя

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе над «Реалом Сосьедад» (4:1, 1:1 — первая игра) в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась 13 марта.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Неделя была насыщенной. Мы немного продемонстрировали будущее и разобрались с проблемами настоящего. Наша команда провела хороший матч. Физическая подготовка была на высоте, в этом турнире мы можем доминировать в этом аспекте. Мы учимся выигрывать матчи в различных турнирах, играть вничью, чтобы получать очки. Это была тяжелая, но хорошая неделя.

    Мы пытаемся найти наилучшие решения для команды. Это тяжело, мы немного сбавили скорость в конце игры, но мы счастливы.

    Мелочи действительно важны. Мы играли в Испании, и "Сосьедад" почувствовал, что может пройти в следующий этап. Затем мы приехали сюда, у нас было два дня на подготовку к матчу с "Арсеналом", и во втором тайме игроки почувствовали себя на высоте и поверили в это. В течение недели я чувствовал, что игроки верили, что смогут пройти дальше. Думаю, мы победили бы даже не в большинстве.

    У нас впереди много игр в АПЛ, и мы будем использовать каждую минуту, чтобы сделать игроков лучше. Речь не идет о завершении этого сезона, мы должны готовиться к будущему.

    Против "Лиона" будет совсем другая игра, в ней будет больше физической нагрузки. Они играют в лиге, которая отличается высокой физической подготовкой, как и наша. Там нет такого же качества, но в ней важна физика. Мы должны найти другой способ победить», — приводит слова Аморима Sky Sports.

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