13 марта в Лондонепримев рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Начало в 23:00 мск.

В этой паре впереди пока что АЗ. Голландский клуб дома выиграл 1:0. Таким образом, гости пока что ни разу не проиграли в плей-офф. Ранее они прошли «Галатасарай».

«Тоттенхэм» получил болезненный удар, так как «шпоры» до этого не проигрывали в турнире на протяжении четырех матчей.

Календарь и таблица Лиги Европы

Команды проведут третий очный матч в еврокубках. Они встречались на этапе лиги, и «Тоттенхэм» на своем поле выиграл 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация, прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на поединок. Коэффициенты выбранных ставок составляют 2.02.и 2.30.

подготовили прогноз на поединок. Коэффициенты выбранных ставок составляют 2.02.и 2.30. Букмекеры подготовили такие коэффициенты: 1.42 на победу «Тоттенхэма», 8.40 на победу АЗ, 5.00 на ничью. 1.63 и 2.28 на проход команд в четвертьфинал.

«Тоттенхэм» и АЗ сыграют вничью — к такому выводу пришел искусственный интеллект.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — АЗ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.