В этой паре впереди пока что АЗ. Голландский клуб дома выиграл 1:0. Таким образом, гости пока что ни разу не проиграли в плей-офф. Ранее они прошли «Галатасарай».
«Тоттенхэм» получил болезненный удар, так как «шпоры» до этого не проигрывали в турнире на протяжении четырех матчей.
Календарь и таблица Лиги Европы
Команды проведут третий очный матч в еврокубках. Они встречались на этапе лиги, и «Тоттенхэм» на своем поле выиграл 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация, прогнозы и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на поединок. Коэффициенты выбранных ставок составляют 2.02.и 2.30.
- Букмекеры подготовили такие коэффициенты: 1.42 на победу «Тоттенхэма», 8.40 на победу АЗ, 5.00 на ничью. 1.63 и 2.28 на проход команд в четвертьфинал.
- «Тоттенхэм» и АЗ сыграют вничью — к такому выводу пришел искусственный интеллект.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — АЗ смотрите на сайте LiveCup.Run.
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