Адиев: Вызов Дзюбы стал большой неожиданностью

Бывший главный тренерподелился мнением о вызове нападающегов сборнуюна мартовский сбор.

«Вызов Дзюбы стал большой неожиданностью. С другой стороны, рад, что Валерий Карпин, если у него были какие-то личные неприятельские отношения к Артему, смог оставить их в стороне сконцентрироваться на профессионализме. Все-таки Дзюба последними матчами заслужил этот вызов, так что решение разумное.

Понимаю кадровую политику Карпина, он готовит команду к завтрашнему дню, когда нас допустят до международных турниров. Но в то же время сборная — это здесь и сейчас, лицо страны. Также приглашение Артема в какой-то степени аргументировано травмой Тюкавина, нужен был центральный нападающий.

Кроме того, Дзюба — значимый футболист для страны, только что он побил рекорд по голам в российской истории, теперь есть возможность стать лучшим бомбардиром сборной. Рекорды для того и есть, чтобы их покорять», — сказал Адиев изданию «ВсеПроСпорт».

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на мартовский сбор, в котором национальная команда сыграет против Гренады 19 марта и Замбии 25 числа.