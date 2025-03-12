сойдутся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Матч состоится 12 марта в 18:15 по мск. Серия проводится в формате двух встреч. Это будет первая.

В прошлом раунде турнира «Ростов» дважды обыграл «Спартак», победив по сумме двух матчей со счетом 3:1. «Зениту» было проще. Он встречался с «Ахматом» и выиграл с более уверенным отрывом — 5:1.

В текущем сезоне «Зенит» обыграл «Ростов» в рамках РПЛ со счетом 5:0. Также команды провели очную встречу в рамках зимней паузы. В ней также победил «Зенит».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.26.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.26. «Зенит» ожидаемо фаворит букмекеров: 3.55 и 2.10 на победу в матче, 3.70 и 1.28 на проход в финал.

Искусственный интеллект ожидает победу «Зенита» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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