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    «Ростов» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ростов» и «Зенит» сойдутся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Матч состоится 12 марта в 18:15 по мск. Серия проводится в формате двух встреч. Это будет первая.

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    В прошлом раунде турнира «Ростов» дважды обыграл «Спартак», победив по сумме двух матчей со счетом 3:1. «Зениту» было проще. Он встречался с «Ахматом» и выиграл с более уверенным отрывом — 5:1.

    В текущем сезоне «Зенит» обыграл «Ростов» в рамках РПЛ со счетом 5:0. Также команды провели очную встречу в рамках зимней паузы. В ней также победил «Зенит».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.26.

    • «Зенит» ожидаемо фаворит букмекеров: 3.55 и 2.10 на победу в матче, 3.70 и 1.28 на проход в финал.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Зенита» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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