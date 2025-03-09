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    Деклан Райс«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
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    Дзюба: Хочется за сборную напоследок сыграть, ощутить гимн своей страны

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба изъявил желание сыграть за сборную России.

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
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    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    «Я очень уважал всегда Черчесова за то, что он говорил. Чтобы попасть в сборную, нужно заслужить. Это была цель, стремление. А сейчас достаточно одной игры, чтобы туда попасть.

    Надеюсь, пока я играю, организуют какой‑то матч, где можно будет написать: "В бой идут одни старики". Джикия, я, Смолов, Песьяков… 30 лет и больше. Было бы очень круто. Хочется за сборную напоследок сыграть. Ощутить гимн своей страны.

    Интересная трактовка. Дугласу Сантосу 30 лет, и его включают в расширенный список. Нет предела… Не знаю, как сказать», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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    • Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызывает Артема Дзюбу в национальную команду.

    Напомним, что нападающему не хватает одного забитого гола, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной России.

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