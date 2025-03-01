На данный момент лидером является «Интер», однако разрыв между командами составляет всего один пункт.
С учетом текущей ситуации матч может получиться не слишком зрелищным. По крайней мере две последних встречи между «нерадзурри» и «неаполитанцами» закончились вничью 1:1.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры считают, что фаворитом встречи является «Интер»: 3.10 на победу «Наполи», 2.57 на победу «Интера».
- Искусственный интеллект ставит на то, что матч закончится вничью с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Интер» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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